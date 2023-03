Fitbit Maakt Verschillende Betaalde Features Gratis

Google, eigenaar van Fitbit, heeft bekend gemaakt dat het bedrijf verschillende functies gratis maakt die voorheen alleen beschikbaar waren voor mensen met een betaalde Fitbit Premium-account. Hierdoor kan iedereen nu de historische gegevens van hun eigen gezondheidsgegevens inzien.

Fitbit heeft enorm veel features voor het bijhouden van je gezondheid en activiteiten. Voor sommige van deze features moet je echter betalen, in de vorm van een Premium-abonnement. Een van deze features is het Fitbit Health Metrics Dashboard, maar daar komt nu een einde aan. Fitbit haalt Fitbit Health Metrics Dashboard namelijk achter de betaalmuur vandaan, waardoor dit dashboard nu voor iedereen beschikbaar is.

In het Fitbit Health Metrics Dashboard kun je historische gegevens van verschillende metingen terugvinden. Denk hierbij aan hartslaggegevens, de ademhalingsfrequentie, de zuurstofverzadiging in het bloed, de huidtemperatuur en meer. Het aantal gegevens dat te vinden is in dit dashboard verschilt per gebruiker, omdat niet alle smartwatches en fitnesstrackers dezelfde functies hebben. Voorheen kon iedereen zijn gegevens inzien tot maximaal 7 dagen geleden, maar voortaan kun je ook kiezen voor een overzicht van de laatste 30, 60 of 90 dagen. Het kan een aantal dagen duren voordat het Fitbit Health Metrics Dashboard voor iedereen beschikbaar is.

via [droidapp]