Samsung Galaxy A14 In Nederland Uitgebracht Voor 199 Euro

Samsung heeft in Nederland een nieuwe budget-smartphone uitgebracht. De Galaxy A14 beschikt onder andere over een grote accu, een 90Hz scherm en Android 13. De smartphone krijgt een adviesprijs mee van 199 euro. Voor de 5G-uitvoering betaal je 229 euro.

Samsung heeft de Galaxy A14 in januari van dit jaar aangekondigd en de smartphone ligt nu ook in Nederland in de winkels. De Samsung Galaxy A14 beschikt over een 6,6-inch LCD-scherm met een Full HD resolutie en een 90Hz verversingssnelheid, een MediaTek Helio G70-processor, 4GB werkgeheugen, 64GB of 128GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 15W snelladen, een 13MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 5MP groothoeklens en een 2MP dieptelens. De vingerafdrukscanner zit onder het scherm.

De Samsung Galaxy A14 draait op Android 13 en ontvangt minimaal twee grote Android-updates en vier jaar lang beveiligingsupdates. Je kunt de Galaxy A14 hier kopen in de kleuren zwart, groen en zilver.

via [droidapp]