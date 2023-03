Samsung Galaxy Z Flip 3 en Fold 3 Ontvangen Nieuwste Beveiligingspatch

Samsung rolt een nieuwe update uit naar de opvouwbare Galaxy Z Flip 3 en Galaxy Z Fold 3. Deze update installeert een nieuwe beveiligingspatch, die er ooit zorgt dat de smartphone weer wat beter beschermd is tegen kwetsbaarheden in het besturingssysteem.

Ben je in het bezit van een Galaxy Z Flip 3 of Fold 3 uit 2021, dan kun je elk moment een nieuwe update verwachten. Samsung rolt namelijk de beveiligingspatch van maart 2023 uit. Deze update bevat tientallen patches van Google, en Samsung heeft zelf ook een aantal patches toegevoegd die specifiek zijn gericht op deze toestellen.

Na het installeren van de update zijn de smartphones weer helemaal up-to-date. Let wel op dat het een aantal dag kan duren voordat je de update kunt downloaden, want Samsung rolt zijn updates in fasen uit.