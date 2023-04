Nieuwe mobiele internetprovider XIPO CONNECT ontwikkelt data simkaarten

Als mobiele internetprovider focust het recent opgerichte Nederlandse bedrijf XIPO CONNECT op het aanbieden van data only oplossingen. Hierbij richt het bedrijf zich vooral op data simkaarten: kaarten die volledig voor internetgebruik worden ontwikkeld.

Ontwikkeling van data simkaarten

De tijden dat het internet slechts beperkt werd gebruikt en men nog volop communiceerde via telefoongesprekken en sms’jes, hebben we inmiddels al even achter ons gelaten. Vandaag de dag heeft vrijwel iedereen contact via het internet. Dit geldt niet alleen voor mensen, maar ook voor machines. Apparaten zijn ‘online’ om met elkaar te verbinden, data op te slaan, en op basis hiervan informatie weer te geven.

Sterker nog, bepaalde apparaten gebruiken uitsluitend het internet voor connectiviteit. Dit worden ook wel M2M-apparaten genoemd. Het gebruik van deze apparaten blijft groeien. Zo steeg in het derde kwartaal van 2022 het aantal M2M-aansluitingen met 500,000 naar 14,5 miljoen.

Het is dus duidelijk dat de focus verschuift naar zoveel mogelijk data, en dat communicatie via bijvoorbeeld sms inmiddels al ouderwets klinkt. Het gevolg hiervan is de ontwikkeling van simkaarten voor alleen data, die de connectiviteit van (en tussen) apparaten mogelijk maken.

Data only simkaarten van XIPO CONNECT

Met een 15-jarige ervaring in de telecomwereld kent het team van XIPO CONNECT (prepaid) simkaarten als geen ander. Door het beheren van meerdere telecom websites in zowel Nederland als België heeft het bedrijf dan ook de nodige informatie kunnen verzamelen. In eigen woorden (XIPO CONNECT): “Al bijna 15 jaar runnen wij de twee grootste simkaarten webshops van Nederland. In de loop der jaren hebben wij met partners en providers samengewerkt. In deze periode hebben we veel geleerd over de gehele telecommarkt en relevante ervaring opgedaan.”

Mobiele internetprovider XIPO CONNECT noemt de ontwikkeling van data only simkaarten een logische stap gezien de verzamelde informatie, opgedane ervaring, en de groeiende vraag naar (en gebruik van) data only apparaten en toepassingen.

De werking van een data sim

Een data simkaart functioneert op veel vlakken op dezelfde manier als een standaard simkaart. Je plaatst deze in een apparaat en maakt gebruik van mobiele data, welke je kunt opwaarderen. Afhankelijk van je eigen voorkeur kun je ervoor kiezen handmatig of automatisch op te waarderen.

Als unieke voordeel van de eigen data only simkaart noemt XIPO CONNECT het feit dat de prepaid bundels veel langer geldig zijn dan bundels van andere providers: 1 jaar tot onbeperkt (door minstens een keer per jaar op te waarderen, kan oude data worden meegenomen naar de volgende periode). Daarnaast is de Europese data simkaart van de provider in de meeste landen aangesloten op twee tot drie lokale mobiele netwerken, waaronder in Nederland en België. Dit zorgt voor een betere en stabielere dekking.

Data kaarten maken vaak gebruik van een prepaid aansluiting, zo ook de simkaarten van XIPO CONNECT. Dit heeft vooral te maken met de apparaten waarin deze simkaarten worden geplaatst. Dit zijn meestal apparaten die weinig of onregelmatig data verbruiken, waardoor prepaid voordeliger is. In zulke gevallen is kostencontrole en flexibiliteit gewenst, wat een prepaid kaart dus aanbiedt.

Verder is het handig om te weten dat een data simkaart niet geschikt is voor bellen en sms’en via een telefoonnummer, omdat deze kaarten geen mobiele nummers bevatten.

Welke apparaten maken gebruik van alleen internet?

Met je telefoon kun je ervoor kiezen om alleen te internetten. Hiervoor is het mogelijk een data only kaart in te zetten. Een smartphone heeft verder natuurlijk ook de functie om te bellen en sms’en met je mobiele nummer. Dit maakt standaard simkaarten populair onder telefoons.

Tegenwoordig zijn er echter veel apparaten die uitsluitend via het internet werken. Dit is een lange lijst: van tablets, laptops, 4G smartwatches en auto’s tot alarmsystemen, zonnepanelen, beveiligingscamera’s en mobiele pinapparaten. Een van de populairste combinaties is een MiFi router met simkaart, welke via 4G internet ervoor zorgt dat meerdere apparaten tegelijk verbonden kunnen zijn.

Het bovenstaande is ook op te splitsen in particulier en zakelijk gebruik. Je kunt een simkaart in je tablet plaatsen, bijvoorbeeld voor onderweg of op vakantie, maar ook gebruiken voor je alarmsysteem of beveiligingscamera (wat meestal zakelijk gebruik aanduidt).

In alle ‘internet only’ situaties is een data sim een geschikte optie. Naarmate het gebruik van het internet toeneemt, wordt verwacht dat de vraag naar (prepaid) data only kaarten blijft stijgen.