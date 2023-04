Prijs En Releasedatum Van Google Pixel Fold Uitgelekt

Nadat onlangs al de prijs en releasedatum van de Google Pixel 7a opdoken, is dezelfde informatie nu ook uitgelekt over de opvouwbare Google Pixel Fold. We moeten waarschijnlijk bijna 2000 euro op tafel leggen om de Google Pixel Fold in huis te halen.

De informatie over de Google Pixel Fold is afkomstig van tech-lekker Jon Prosser. Volgens deze bron krijgt de Pixel Fold een adviesprijs mee van 1799 dollar. In Europa zal de adviesprijs omgerekend met btw uitkomen op zo’n 1980 euro. Dat is een flink bedrag en een paar honderd euro duurder dan zijn grootste concurrent, de Galaxy Z Fold 4 van Samsung.

Net als de Pixel 7a zal Google de Pixel Fold introduceren tijdens de ontwikkelaarsconferentie Google I/O 2023. Deze conferentie start op 10 mei. Volgens de bron is het mogelijk om vanaf 30 mei pre-orders te plaatsen via telecomproviders. De Google Pixel Fold zal vervolgens vanaf 27 juni worden geleverd.

Het is nog onduidelijk of de Google Pixel Fold ook in Nederland en België op de markt zal verschijnen.

via [AW]