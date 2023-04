Xiaomi 13 Ultra Officieel Aangekondigd

Xiaomi heeft tijdens een presentatie in thuisland China de Xiaomi 13 Ultra aangekondigd. Het gaat om een zeer complete high-end smartphone met een groot scherm en maar liefst vier 50MP camera’s.

De nieuwste vlaggenschip-smartphone van Xiaomi beschikt over een 6,73-inch OLED-scherm met een resolutie van 3200 bij 1440 pixels, een 120Hz verversingssnelheid en een piekhelderheid van 2600 nits. Intern beschikt de Xiaomi 13 Ultra over een Snapdragon 8 Gen 2-processor, maximaal 16GB werkgeheugen en maximaal 1TB opslagruimte. De accu heeft een capaciteit van 5000 mAh en heeft ondersteuning voor 90W bekabeld laden en 50W draadloos laden. De vingerafdrukscanner zit onder het scherm en de behuizing heeft een IP68-certificering gekregen.

Xiaomi heeft zich voornamelijk gericht op de camera’s van de Xiaomi 13 Ultra. Voorop in de ronde uitsparing in het scherm vinden we een 32MP selfie-camera. Achterop zien we een grote ronde camera-module met maar liefst vier 50MP lenzen. De hoofdcamera heeft een 1 inch-sensor met optische beeldstabilisatie die dankzij zijn grote oppervlakte ook in donkere omgevingen mooie foto’s kan maken. Naast de hoofdlens vinden we een groothoeklens, een telelens met 5x optische zoom en een telelens met 3,2x optische zoom.

De Xiaomi 13 Ultra draait op Android 13 met de MIUI 14-schil en is verkrijgbaar in de kleuren zwart, wit en olijfgroen. Momenteel is de smartphone alleen voor de Chinese markt aangekondigd en het is nog onduidelijk of en wanneer we een Europese lancering kunnen verwachten. In China krijgt de Xiaomi 13 Ultra een vanaf adviesprijs mee van ¥5,999 (12GB + 256GB). Dit is omgerekend net geen 800 euro. Bij een eventuele Europese lancering kunnen we echter een veel hogere adviesprijs verwachten, want de Xiaomi 13 Pro verscheen hier namelijk op de markt voor maar liefst 1299 euro en dit toestel is lager geplaatst dan de Xiaomi 13 Ultra.