Hoe Kan Ik Online Een Telefoonnummer Vinden?

De makkelijkste manier om met iemand in contact te komen is via de mobiel. Zo kun je snel even met oma bellen, op Vaderdag een WhatsApp-berichtje sturen naar je vader of videobellen met vrienden die in het buitenland wonen. Maar wat doe je als je geen telefoonnummer hebt van de persoon waarmee je contact wilt opnemen? In dit artikel bespreken wij verschillende manieren om een telefoonnummer te vinden.

Telefoonboek

Vroegen lag naast elke huistelefoon een telefoonboek. Wilde je een klasgenoot bellen om uit te nodigen voor een verjaardagsfeestje, dan zocht je snel even de naam op in het telefoonboek. De eerste Nederlandse telefoonboek werd al in 1881 gedrukt en bevatte toen slechts 49 adressen en telefoonnummers. 137 jaar lang verscheen er elk jaar een nieuwe telefoonboek op de markt, maar na de introductie van de online telefoongids in 1996 werd de vraag naar de papieren telefoongids steeds kleiner. Sinds 2018 kun je de telefoongids alleen nog maar online bekijken.

Telefoonnummer zoeken op adres

Het mooie van online tools is dat je op meerdere manieren een telefoonnummer kunt vinden. In de ouderwetse telefoongids was het alleen mogelijk om een telefoonnummer te vinden op basis van de naam van de contactpersoon, maar tegenwoordig kun je ook een telefoonnummer zoeken zonder een naam te weten. Zo kun je op telefoonboek.nl een telefoonnummer vinden als je het adres weet van de persoon die je probeert te bereiken. Ben jij niet goed met namen, dan is dit de perfecte oplossing om alsnog het juiste telefoonnummer te vinden.

Bedrijfswebsite of Google Search

Zoek jij een telefoonnummer van je tandarts, een bepaalde winkel of een restaurant, dan is dat tegenwoordig gelukkig heel eenvoudig. De meeste bedrijven beschikken namelijk over een eigen website. Op deze website staan doorgaans alle nodige contactgegevens, inclusief telefoonnummer. Vaak is het echter niet eens nodig om de bedrijfswebsite te bezoeken, want dergelijke informatie is doorgaans al direct zichtbaar in de zoekresultaten van Google’s zoekfunctie. Zoek jij bijvoorbeeld naar een Karwei of Gamma in jouw stad, dan toont Google naast de standaard zoekresultaten aan de rechterkant ook een blok met informatie over deze bouwmarkt. Hierin staan de openingstijden, het adres, reviews van consumenten en het telefoonnummer om contact op te nemen. In dit geval is het dus niet eens nodig om de website van het bedrijf te openen.

Er zijn verschillende manieren om online een telefoonnummer te achterhalen en met beperkte informatie is het tegenwoordig een kwestie van een enkele zoekopdracht in Google of een online telefoongids om het juiste telefoonnummer te vinden. Zoeken jullie online wel eens naar een telefoonnummer of gebruiken jullie tegenwoordig alleen nog maar social media diensten waarvoor een telefoonnummer geen vereiste is? Laat het ons weten in de reacties hieronder.