Oppo A98 Officieel Aangekondigd Voor 385 Euro

Oppo heeft een nieuwe mid-range smartphone aangekondigd voor de Nederlandse markt, onder de naam Oppo A98. De smartphone heeft onder andere een groot scherm, een degelijke accu en een 64MP hoofdcamera.

De Oppo A98 beschikt over een 6,72-inch LCD-scherm met een 120Hz verversingssnelheid en een ronde uitsparing voor de 32MP selfie-camera. Dit scherm heeft een resolutie van 1080 x 2400 pixels. Intern vinden we een Snapdragon 695-processor met 5G-ondersteuning, 8GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart en een driedubbele rear-camera met een 64MP hoofdlens, een 2MP macrolens en een 2MP dieptelens.

De accu heeft een capaciteit van 5000 mAh en kan met 67W snelladen. De vingerafdrukscanner zit aan de zijkant en de Oppo A98 heeft ook nog gewoon een 3.5mm koptelefoonaansluiting. De Oppo A98 draait op Android 13 met de ColorOS-schil en de smartphone is vanaf nu in Nederland verkrijgbaar voor een adviesprijs van 385 euro in de kleur Cool Black.