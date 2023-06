Opvouwbare Motorola Razr 40 en Razr 40 Ultra Officieel Aangekondigd

Motorola heeft deze week zijn nieuwste opvouwbare smartphones aangekondigd. De fabrikant heeft zowel de reguliere Motorola Razr 40 als de uitgebreidere Motorola Razr 40 Ultra gepresenteerd. De Razr 40 Ultra is vanaf volgende week verkrijgbaar.

De Razr 40 Ultra is de nieuwste opvouwbare vlaggenschip-smartphone van Motorola. Wat direct opvalt is dat de moderne klaptelefoon is uitgerust met een 3,6-inch OLED-coverscherm dat de gehele achterkant in beslag neemt. Dit scherm heeft meerdere ronde uitsparingen voor de aanwezige dubbele rear-camera. Deze rear-camera bestaat uit een 12MP hoofdlens en een 13MP groothoeklens.

Het vouwbare hoofdscherm is 6,9-inch groot en heeft een 165Hz verversingssnelheid en een Full-HD+ resolutie. Het scherm heeft een ronde uitsparing voor de 32MP selfie-camera. Intern vinden we een Snapdragon 8+ Gen 1-processor met 8GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte. De accu heeft een capaciteit van 3800 mAh en kan met 33W snelladen. Ook is er ondersteuning voor 5W draadloos laden.

De Motorola Edge 40 Ultra draait op Android 13 en krijgt drie grote Android-updates en vier jaar lang beveiligingsupdates. De Edge 40 Ultra is vanaf volgende week verkrijgbaar in de kleuren Glacier Blue, Infinite Black en Viva Magenta voor een adviesprijs van 1199,99 euro.

Motorola Edge 40

Motorola heeft ook een goedkopere variant aangekondigd. De reguliere Edge 40 heeft aan de buitenkant een veel kleiner scherm met een formaat van slechts 1,5-inch. Dit scherm kan worden gebruikt voor het tonen van notificaties, het weer en de tijd. Ook kun je dit coverschermpje gebruiken voor het maken van selfies.

Het vouwbare OLED-scherm is 6,9-inch groot en heeft een Full-HD+ resolutie en een 144Hz verversingssnelheid. Intern vinden we een 4200 mAh accu met ondersteuning voor 33W bekabeld laden en 5W draadloos laden, een Snapdragon 7 Gen 1-processor, 256GB opslagruimte, een 32MP selfie-camera en een dubbele rear-camera met een 64MP hoofdlens en een 13MP groothoeklens. De Razr 40 is vanaf halverwege juli verkrijgbaar in de kleuren Sage Green, Vanilla Cream en Summer Lilac voor een adviesprijs van 899,99 euro.