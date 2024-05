“Vind mijn apparaat” Werkt Nu Ook Voor Offline Apparaten

Google heeft een update uitgerold voor het ‘Vind mijn apparaat’-netwerk. Deze update maakt het mogelijk om smartphones en andere apparaten ook terug te vinden als ze offline zijn. Google bracht de offline-feature eerder al uit in de Verenigde Staten.

Om een apparaat via Google’s ‘Vind mijn apparaat’-netwerk terug te vinden was voorheen een wifi-verbinding nodig. Dankzij Google’s laatste update is een wifi-verbinding echter niet meer een vereiste, omdat het netwerk nu ook gebruikmaakt van bluetooth. Dit geldt voor smartphones en tablets, maar ook voor bluetooth-headsets die via Fast Pair zijn verbonden met jouw apparaat en voor bluetooth-trackers.

Zodra de offline-feature voor jou beschikbaar is ontvang je hierover een melding. Je kunt er vervolgens zelf voor kiezen of je de functie in of uit wilt schakelen. Wanneer je het uitschakelt zal de functie jouw smartphone ook niet gebruiken om anderen te helpen hun verloren apparaten terug te vinden.

