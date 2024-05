Prijzen Mobiele Abonnementen In België Flink Gedaald

Het lijkt wel alsof alles elk jaar steeds duurder wordt. Dit zien we niet alleen bij de boodschappen, maar ook op de energierekening en de abonnementskosten voor streamingdiensten zoals Netflix en Disney+. In België zien we bij mobiele abonnementen echter een tegenovergestelde trend. Dit blijkt uit onderzoek van het BIPT.

De afgelopen jaren zijn de kosten van een mobiele abonnement steeds minder geworden. Volgens het ‘Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie‘ kost het goedkoopste abonnement met 10GB momenteel 15 euro per maand, terwijl dat in 2019 nog 27 euro was. De prijs van een 10GB databundel is in vijf jaar tijd dus bijna gehalveerd. Wel is het zo dat de prijzen van abonnementen met een kleinere databundel vrij stabiel zijn gebleven.

Ook is het prijsverschil tussen goedkopere en duurdere merken steeds minder groot geworden. Dit is het resultaat van steeds meer sterke concurrentie. Wel betalen Belgen nog steeds relatief veel voor zowel mobiel als vaste internet in vergelijking met mensen in buurlanden.

via [tweakers]