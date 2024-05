iFixit En Samsung Beëindigen Samenwerking Voor Reserveonderdelen

iFixit en Samsung stoppen de samenwerking omtrent het aanbieden van reserveonderdelen en reparatiehandleidingen voor Samsung-smartphones. Volgens iFixit is Samsung de gene die “niet geïnteresseerd” is in een verdere samenwerking.

Het huidige contract tussen iFixit en Samsung verloopt op 17 juni. iFixit lijkt hier niet zo’n groot probleem mee te hebben, want iFixit-ceo Kyle Wiens heeft tijdens een interview met The Verge aangegeven dat de samenwerking tussen beide bedrijven toch al niet zo goed verliep. Zo zou Samsung een limiet van zeven onderdelen per klant per drie maanden hebben vereist. Dit belemmerde de benodigde volume voor noemenswaardige reparatiemogelijkheden, aldus Kyle Wiens. Ook zouden de reserveonderdelen van Samsung te duur zijn.

iFixit zal wel reserveonderdelen van derden blijven verkopen en Samsung gaat volgens iFixit zelf reparatiehandleidingen publiceren.

via [tweakers]