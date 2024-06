Nieuwe Malware Doet Zich Voor Als Google Play-update

Malware op je smartphone is erg vervelend en kan nare gevolgen hebben. Daarom waarschuwen we jullie regelmatig wanneer er een nieuwe malware is gespot. Dit keer probeert een malware mensen om de tuin te leiden door zich voor te doen als een Google Play-update.

Malware is een stukje software dat malafide intenties heeft. Zo kan malware bijvoorbeeld jouw wachtwoord achterhalen, je camera openen, je bankgegevens stelen en nog veel meer. Het up-to-date houden van je smartphone-software kan je helpen jezelf te beschermen tegen malware. Daarom raden wij bijvoorbeeld aan om altijd nieuwe beveiligingsupdates en Android-updates te downloaden.

De nieuwe malware “Antidot“, die is ontdekt door Securitybedrijf Cyble, maakt hier echter misbruik van door zich voor te doen als een Google Play-update. Het gaat niet om een melding die rechtstreeks van de Play Store komt, maar om een bericht die lijkt alsof het van de Play Store afkomstig is. In dit bericht staat dat je de Play Store moet updaten. Wanneer je op de link in het bericht klikt kom je terecht op een website, waar je de neppe Play Store-update kunt downloaden. In werkelijkheid download je malware die je gehele smartphone kan overnemen, je bankgegevens kan stelen en precies kan zien wat je doet.

Mensen die weten hoe updates op Android werken trappen hier waarschijnlijk niet in, omdat je in dit geval toestemming moet geven om een bestand te downloaden en te installeren. Bij een echte update die afkomstig is van Google hoef je geen toestemming te geven. Ook zal Google je bij een update niet omleiden naar een website.

Mensen die wat minder bekend zijn met Android, smartphones en beveiliging in het algemeen kunnen wel voor de gek gehouden worden. Daarom bij deze, DOWNLOAD NOOIT EEN APP OM DE PLAY STORE HEEN!

via [AW]