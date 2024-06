Samsung Galaxy S20-serie, Galaxy A33 en Galaxy A52s Ontvangen Update

Er staat een nieuwe update klaar voor drie smartphones van Samsung. De Galaxy A33 en de smartphones in de Galaxy S20-serie ontvangen de beveiligingsupdate van mei, terwijl gebruikers van de Galaxy A52s de One UI 6.1-update kunnen downloaden.

De Samsung Galaxy S20, de Galaxy S20+, de Galaxy S20 Ultra en de Galaxy S20 FE ontvangen allemaal de nieuwste beveiligingsupdate, die de beveiligingspatch bijwerkt naar die van mei 2024. De patch van mei bestaat uit enkele tientallen fixes voor kwetsbaarheden in het Android-besturingssysteem en Samsung’s One UI-schil, zodat jij weer wat beter beschermd bent tegen kwaadwillenden en malafide apps. Dezelfde beveiligingsupdate staat ook klaar voor de Samsung Galaxy A33.

Voor de Samsung Galaxy A52s staat een andere update klaar. Samsung rolt de One UI 6.1-update uit, die verschillen verbeteringen met zich meebrengt. Het gaat onder andere om een vernieuwde versie van de Galerij-app, die een verbeterde zoekfunctie en meer fotobewerking-opties heeft gekregen. Ook kun je in One UI 6.1 batterijbescherming inschakelen. Helaas brengt de update niet de beveiligingspatch van mei met zich mee, waardoor de beveiligingspatch op de Galaxy A52s nog even blijft hangen op die van april.

via [droidapp]