Spotify Gaat Klanten Met ‘Car Thing’ Terugbetalen

Spotify heeft in mei bekendgemaakt dat het bedrijf de gadget ‘Car Thing’ onbruikbaar gaat maken. Klanten die een Car Thing hebben gekocht zijn hier uiteraard niet blij mee. Na veel ophef heeft Spotify nu besloten om deze klanten hun geld terug te geven.

Spotify bracht Car Thing in 2021 op de markt als entertainmentsysteem voor in de auto. Hierbij ligt uiteraard de focus op het eenvoudig bedienen van Spotify muziek. Het apparaatje heeft een touchscreen en een grote draaiknop waarmee je door de muziekbibliotheek van Spotify kunt navigeren. Ook heeft Car Thing een Spotify-spraakassistent, zodat je het apparaatje handsfree kunt bedienen.

Een jaar na de lancering stopte Spotify al met de ondersteuning van Car Thing, maar het apparaatje bleef nog wel gewoon bruikbaar. Eind mei liet Spotify echter weten dat het bedrijf een speciale update heeft gemaakt die Car Thing in één klap nutteloos maakt. Car Thing-gebruikers reageerden uiteraard woest, maar Spotify blijft bij dit besluit. Wel heeft Spotify, na een gezamelijke rechtszaak van Car Thing-gebruikers in de VS, besloten om klanten terug te betalen.

Om je geld terug te krijgen moet je zelf contact opnemen met Spotify en een aankoopbewijs overleggen. Dat gebruikers er zelf achteraan moeten blijft natuurlijk niet erg netjes.

via [bright]