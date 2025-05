Storing Odido: Klanten Hebben Geen Mobiel Bereik Door Netwerkproblemen

De telecomprovider Odido heeft momenteel last van een storing, waardoor klanten geen mobiel bereik hebben. Ook dochterbedrijven Simpel en Ben, die gebruikmaken van hetzelfde mobiele netwerk, zijn door de storing getroffen.

Een woordvoerder van Odido laat weten dat de storing plaatsvindt in Limburg en Brabant, maar er stromen ook klachten binnen van klanten in Amsterdam, Rotterdam en Arnhem. Het is onduidelijk hoeveel mensen last hebben van de storing, maar niet iedereen is getroffen.

Odido weet nog niet wat de oorzaak is van het probleem en daardoor weten we ook niet hoe lang we nog moeten wachten voordat de problemen zijn opgelost.

“We hebben mensen ter plaatse, dus we hopen snel te weten wat het probleem is en hoe we dat kunnen oplossen”, aldus een woordvoerder van Odido.

via [tweakers]