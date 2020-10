T-Mobile Neemt Simpel Over Om Beter Te Kunnen Concurreren

T-Mobile en Simpel hebben een overeenkomst ondertekend waardoor Simpel voortaan onderdeel is van T-Mobile. T-Mobile hoopt met de overname beter te kunnen concurreren met KPN en Vodafone.

Simpel heeft via een persbericht aangegeven dat de provider is gekocht door T-Mobile. De Autoriteit Consument en markt (ACM) onderzoekt de overname nu. Simpel-CEO Jasper de Rooijv zegt tevreden te zijn met de verkoop.

Wij maken al jaren gebruik van het netwerk van T-Mobile. We kennen elkaar vanuit deze samenwerking goed. Wij hebben een sterke groei in aantal klanten gerealiseerd en vonden dit een goed moment om te verkopen. Het is heel logisch dat we Simpel aan T-Mobile verkopen. Op deze manier garanderen wij onze klanten dat zij gebruik kunnen blijven maken van het snelste en beste netwerk van Nederland en kunnen blijven rekenen op een hoog niveau van dienstverlening tegen aantrekkelijke tarieven.

Simpel heeft ongeveer 1 miljoen klanten. Met de overname kan T-Mobile een grotere groep klanten bereiken in alle marktsegmenten, aldus T-Mobile.

Met de voorgenomen overname kunnen we dit in alle marktsegmenten doen en zo op alle fronten de strijd aangaan met KPN en Vodafone. En dat is goed nieuws voor al onze klanten dus ook voor die van Simpel, want voor hen is natuurlijk niet alleen prijs relevant maar zeker ook netwerkkwaliteit en klantenservice. Wij zetten als T-Mobile de klant voorop en verbeteren continue onze producten en diensten. Dit principe passen wij uiteraard ook toe op de klanten van Simpel.