Gelekte Renders Tonen Nieuw Design Van Samsung Galaxy Watch 8 Classic

Eerder schreven wij al dat Samsung van plan is om de Galaxy Watch 8 Classic een nieuw design te geven en nu is dit design te zien op gelekte renders. De smartwatch krijgt opnieuw een rond scherm, maar de behuizing heeft een wat rechthoekiger ontwerp.

De Samsung Galaxy Watch 8 Classic zou te zien zijn op renders die in samenwerking met tech-lekker OnLeaks zijn gedeeld door de website SammyGuru. Het nieuwe ontwerp van de smartwatch lijkt veel meer op die van de Galaxy Watch Ultra dan op het ontwerp van zijn voorganger. De smartwatch krijgt namelijk een rond scherm met daaromheen een vierkante behuizing. Wel beschikt de Watch 8 Classic opnieuw over een fysieke, draaibare bezel voor de bediening.

Volgens de bron is het scherm 1,5-inch groot en meet de behuizing 46 bij 46,5 bij 14,2 millimeter. Dit is iets kleiner dan de Galaxy Watch Ultra. De accu heeft een capaciteit van 450 mAh en aan de zijkant vinden we drie fysieke knoppen. De oranje knop kun je zelf een actie toekennen. Als laatste weten we dat Samsung een bluetooth- en 4G-versie op de markt brengt.

Naar verwachting zal de officiële introductie van de Samsung Galaxy Watch 8 Classic in juli plaatsvinden. Samsung zal de smartwatch tegelijkertijd met de Galaxy Z Fold 7 en Z Flip 7 introduceren.

via [androidplanet]