Mobile Vikings Introduceert Mobiele Abonnementen Met Onbeperkte Data

De Belgische telecomprovider Mobile Vikings heeft twee nieuwe abonnementen aangekondigd. De provider biedt met de nieuwe abonnementen voor het eerst onbeperkt data, bellen en sms’en aan. Het verschil tussen beide abonnementen zit in de downloadsnelheid.

Klanten van Mobile Vikings kunnen vanaf nu een Unlimited Basic- of Unlimited Fast-abonnement afsluiten. Het abonnement kost 25 of 30 euro en geeft je onbeperkt data. Wel zit hier een “fair use policy” aan vast. Hierin staat dat klanten kunnen downloaden met een snelheid van maximaal 50Mbit/s of 500Mbit/s, maar dat deze snelheid zal worden verlaagd naar 5Mbit/s als klanten meer dan 300GB data hebben verbruikt.

Mobile Vikings heeft het abonnement met een 170GB databundel geschrapt. De abonnementen met 8GB, 30GB en 60GB data blijven bestaan.

via [tweakers]