Goedkope Samsung Galaxy A07 Volledig Uitgelekt

Samsung zal dit jaar een nieuwe smartphone introduceren voor in het budget-segment. Het gaat om de Galaxy A07, waarvan nu de specificaties zijn uitgelekt. Ook zien we de smartphone in verschillende kleuren op een gelekte afbeelding.

In de Galaxy A0x-lijn brengt Samsung de goedkoopste smartphones van de fabrikant uit. Dit jaar zal Samsung de Galaxy A07 introduceren en de bron (Sudhanshu Ambhore) heeft alvast de officiële poster van de smartphone gedeeld. De Galaxy A07 krijgt een design dat typisch is voor budget-smartphones. Zo zien we aan de onderzijde van het scherm nog een vrij dikke kin en beschikt het scherm aan de bovenzijde over een zogeheten druppelnotch voor de selfie-camera.

De behuizing van de Samsung Galaxy A07 krijgt een IP54-certificatie en Samsung brengt de smartphone op de markt in de kleuren zwart, groen en zilver. Het 6,7-inch scherm heeft een resolutie van 1600 bij 720 pixels en een 90Hz verversingssnelheid. Intern vinden we een MediaTek Helio G99-processor, een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 15W laden, een 8MP selfie-camera en een dubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens en een 2MP macrolens.

Ondanks dat de Samsung Galaxy A07 een echte budget-smartphone is zou de smartphone maar liefst zes jaar lang OS-updates ontvangen. Het is nog onduidelijk wanneer Samsung de Galaxy A07 officieel zal introduceren en of de smartphone ook naar Nederland komt.

via [androidplanet]