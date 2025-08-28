Muziekstreamingdienst Spotify Krijgt Chatfunctie

De muziekstreamingdienst Spotify krijgt een nieuwe functie. Spotify werkt aan een chatfunctie waarmee gebruikers van zestien jaar of ouder berichten naar elkaar kunnen sturen en muziek kunnen uitwisselen.

De Spotify chatfunctie moet volgende week uitrollen naar gebruikers met en zonder Premium-abonnement. De functie laat twee gebruikers privéberichten naar elkaar sturen, zodat ze bijvoorbeeld hun favoriete muziek, podcasts en audioboeken met elkaar kunnen delen. De functie komt beschikbaar op zowel Android als iOS.

Je kunt met mensen chatten als je elkaar volgt of als je samen een playlist hebt gemaakt. Gebruikers moeten wel eerst een request sturen voordat ze met elkaar kunnen chatten. Groepschats zijn niet beschikbaar en de chatfunctie rolt eerste uit naar een “select aantal landen“, waaronder Nederland.

via [tweakers]