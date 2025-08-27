Samsung Galaxy S25-serie Ontvangt In September One UI 8-update

Samsung heeft via een blogpost bekendgemaakt dat het bedrijf in september zal beginnen met de uitrol van One UI 8 voor de smartphones in de Galaxy S25-serie. Deze update rolde eerder al uit naar de Galaxy Z Fold 7 en Z Flip 7.

Samsung schrijft dat de One UI 8-update “vanaf september” beschikbaar komt voor compatibele smartphones. De update rolt dan als eerst uit naar de Galaxy S25-serie. Later verschijnt de update ook voor oudere smartphones, zoals de Galaxy S22-serie, de vouwbare Galaxy Z Fold 4 of de mid-range Galaxy A53.

Eerder rolde de One UI 8-update al uit naar de Galaxy Z Fold 7 en de Galaxy Z Flip 7. One UI 8 is gebaseerd op Android 16 en brengt onder andere een aantal nieuwe Galaxy AI-functies en een bredere ondersteuning voor de Now Bar op het lockscreen met zich mee.

via [tweakers]