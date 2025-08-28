Specificaties en Beelden Van Samsung Galaxy S25 FE Uitgelekt

Er is nieuwe informatie uitgelekt over de Galaxy S25 FE. We krijgen meer te weten over de specificaties van de smartphone en kunnen de smartphone bewonderen op gelekte renders.

De Samsung Galaxy S25 FE is een zogeheten “Fan Edition” van de reguliere Galaxy S25. De opvolger van de Galaxy S24 FE is nu gelekt via MediaMarkt in Portugal. Gelekte beelden laten zien dat het design geen drastische wijzigingen krijgt. Zo beschikt de Samsung Galaxy S25 FE opnieuw over drie losse camera’s aan de achterzijde. Het zou gaan om een 50MP hoofdlens met OIS, een 12MP groothoeklens en een 8MP telelens met 3x optische zoom en OIS. Voorop vinden we een 12MP selfie-camera.

De smartphone krijgt volgens de geruchten een 6,7+inch AMOLED-scherm met een ultrasonische vingerafdrukscanner, een Full-HD+ resolutie en een 120Hz verversingssnelheid. Verder beschikt de Galaxy S25 FE over een Exynos 2400-processor, 8GB werkgeheugen, minimaal 128GB opslagruimte en een 4900 mAh accu met ondersteuning voor 45W snelladen en 15W draadloos laden. De smartphone meet 161,3 x 76,6 x 7,4 millimeter en weegt 190 gram. Op de gelekte renders zien we de Samsung Galaxy S25 FE in de kleur Navy Blue, maar de smartphone verschijnt uiteraard in meerdere kleuren op de markt.

via [droidapp]