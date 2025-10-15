Google Krijgt Optie Om Gesponsorde Zoekresultaten Te Verbergen

De zoekmachine van Google krijgt een nieuwe optie, die het voor gebruikers mogelijk maakt om gesponsorde zoekresultaten te verbergen. Alle gesponsorde resultaten zullen onder een nieuw en groter label worden geplaatst.

In een blogpost beschrijft Google hoe het straks mogelijk is om de gesponsorde resultaten met één klik samen te vouwen, zodat gebruikers zich alleen op organische resultaten kunnen concentreren. De gesponsorde resultaten staan nu onder een grotere label, waardoor duidelijk is welke resultaten gesponsord zijn. Onder deze resultaten vinden we een “Hide sponsored results” knop, waarmee je de gesponsorde resultaten kunt inklappen.

De veranderingen worden op zowel de desktop-versie als de mobiele-versie van Google doorgevoerd. De grootte van de advertenties blijven hetzelfde en Google zal nog steeds niet meer dan vier tekstadvertenties in één advertentiegroep tonen.

via [tweakers]