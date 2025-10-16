Google Pixel 10 Pro Fold Explodeert Tijdens Gevreesde Duurzaamheidstest

· 16 oktober 2025

JerryRigEverything Google Pixel 10 Pro Fold

JerryRigEverything is een YouTuber die smartphones flink onder handen neemt in de vorm van een duurzaamheidstest. Deze test bestaat onder andere uit een krastest, een vuurtest en een buigtest. De Google Pixel 10 Pro komt niet goed uit deze test, want het is de eerste smartphone die tijdens deze test explodeert.

De Google Pixel 10 Pro Fold verscheen eerder deze maand op de markt en dus is het tijd voor een duurzaamheidstest van JerryRigEverything. Hieruit blijkt dat de Pixel 10 Pro Fold niet de sterkste smartphone is. Tijdens de buigtest explodeert de smartphone namelijk. YouTuber Zack geeft aan dat dit nog nooit eerder is gebeurd tijdens een van zijn tests.

Tijdens de buigtest bewoog niet alleen de behuizing van de Pixel 10 Pro Fold, maar ook een van de twee aanwezige accu’s. En zoals we in de onderstaande video kunnen zien is het buigen van accu’s erg gevaarlijk.

