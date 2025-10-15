“Nothing Werkt Aan Nothing Phone (3a) Lite”

De CEO van Nothing gaf eerder aan dat de Phone 3-serie, die nu bestaat uit de Phone 3, Phone 3a en Phone 3a Pro, compleet is. Volgens de laatste geruchten werkt de fabrikant nu echter toch aan een nieuw toestel voor in de serie.

De nieuwe smartphone zou op de markt verschijnen onder de naam Nothing Phone (3a) Lite of Nothing Phone (3a) T, aldus de bron. De Lite-versie beschikt volgens de geruchten over 8GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte. De smartphone komt in eerste instantie op de markt in de kleuren zwart en wit.

Meer details over de smartphone ontbreken nog, maar naar verwachting verschijnt de Nothing Phone (3a) Lite nog dit jaar op de markt. Hierdoor is de kans groot dat de komende weken meer details over de smartphone opduiken.

