Foto’s Op Google Pixel-smartphones Verdwijnen Zonder Waarschuwing

Gebruikers van Pixel-smartphones klagen over een zeer uniek probleem. Ze melden dat foto’s uit hun Google Foto’s bibliotheek verdwijnen. De foto’s verdwijnen zonder foutmelding of waarschijnlijk.

Android Authority schrijft dat verschillende mensen met een Google Pixel-smartphone klagen over verdwijnende foto’s. Het gaat om zowel nieuwe foto’s als oude foto’s die lang geleden al zijn gesynchroniseerd met Google Foto’s. Sommige gebruikers beweren dat de foto’s zijn verdwenen na een update van de Foto’s-app of een recente back-up, terwijl andere gebruikers claimen dat de foto’s verdwijnen nadat ze zijn bekeken.

In sommige gevallen zijn de foto’s nog wel terug te vinden in andere Google-diensten, zoals Google Drive. Dit suggereert dat er problemen zijn met de weergave- of indexering van de foto’s binnen Google Fotos’s en dat mogelijk niet alle data fysiek verloren is gegaan.

Google heeft nog geen oplossing gevonden. Om te controleren of jouw foto’s daadwerkelijk zijn verwijderd kun je naar photos.google.com gaan. Hier zie je mogelijk de foto’s die in je Cloud staan, maar niet meer in de app worden weergegeven.

via [AW]