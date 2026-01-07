Motorola Razr Fold Officieel Aangekondigd

Motorola heeft tijdens CES 2026 de Motorola Razr Fold aangekondigd. Het is de eerste vouwbare smartphone van Motorola die je verticaal opvouwt. De Razr Fold gaat de concurrentie aan met de Samsung Galaxy Z Fold 7 en de Google Pixel 10 Pro Fold.

Motorola heeft de afgelopen jaren verschillende vouwbare smartphones aangekondigd, maar in alle gevallen ging het om een zogeheten klaptelefoon. De Motorola Razr Fold is een stuk groter en vouwt net als de Fold-smartphones van Samsung en Google open als een boek.

De Motorola Razr Fold beschikt over een 8,1-inch hoofdscherm en een 6,6-inch cover-scherm. Beide schermen hebben een 120Hz verversingssnelheid. Intern beschikt de smartphone over een Snapdragon 8 Gen 5-processor, 256GB of 512GB opslagruimte en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 50MP groothoeklens en een 50MP telelens met 3x optische zoom. In het vouwbare scherm vinden we een 20MP selfie-camera en in het cover-scherm een 32MP selfie-camera.

De smartphone verschijnt op de markt in de kleuren ‘Blackened Blue‘ en ‘Lily White‘. Verdere details ontbreken nog. Zo hebben we bijvoorbeeld nog geen informatie over de accu, de adviesprijs en de releasedatum. Motorola heeft alleen laten weten dat de Razr Fold in 2026 in verschillende markten beschikbaar komt.