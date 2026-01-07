“Dit Zijn De Specificaties Van De OnePlus Nord 6”

Volgens de laatste geruchten wordt de OnePlus Nord 6 bijna een exacte kopie van de OnePlus Turbo 6, die in China op de markt verschijnt. De Turbo 6 krijgt onder andere een grote accu en een camera-module die bijna niet uit de behuizing steekt.

De OnePlus Nord-smartphones die in Europa op de markt verschijnen zijn doorgaans gewoon een internationale versie van een andere smartphone. Zo zou de OnePlus Nord 6 een internationale versie zijn van de OnePlus Turbo 6. Als dit inderdaad het geval is kunnen wij nu al een hoop specificaties van de Nord 6 met jullie delen.

De OnePlus Turbo 6 krijgt een 6,8-inch OLED-scherm met een 165Hz verversingssnelheid, een Snapdragon 8s Gen 4-processor, een waterdichte behuizing (IP68/69-certificering) en een enorme 9000 mAh accu. We verwachten echter dat de Nord 6 een wat kleinere accu krijgt, want dat is vaker het geval. De kleinere capaciteit in Europese smartphones heeft waarschijnlijk te maken met Europese regelgeving. Details over de camera’s ontbreken nog.

Naar verwachting zal OnePlus de Nord 6 in de lente introduceren. De smartphone krijgt waarschijnlijk een adviesprijs mee van rond de 450 euro.

