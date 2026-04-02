Wereldwijde Introductie Oppo Find X9 Ultra Op 21 April

We wisten al dat Oppo binnenkort de Find X9 Ultra zal aankondigen, maar nu hebben we een specifieke datum voor de wereldwijde introductie. Oppo zal alle details delen op 21 april.

Oppo heeft via de onderstaande promotieafbeelding laten weten dat het bedrijf op 21 april zijn nieuwste vlaggenschip-smartphone wereldwijd zal introduceren. De smartphone komt ook naar Europa.

Naar verwachting beschikt de Oppo Find X9 Ultra over een 6,82-inch AMOLED-scherm met een 144Hz verversingssnelheid, een Snapdragon 8 Elite Gen 5-processor, een grote 7050 mAh accu en twee 200MP camera’s. Voor de camera-setup werkt Oppo waarschijnlijk weer samen met Hasselblad. De smartphone draait uit de doos op Android 16 met de ColorOS-schil. Na de officiële introductie zullen wij alle details, inclusief de beschikbaarheid en adviesprijs, met jullie delen.

