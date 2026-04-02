Google Teaset Fitbit-band Zonder Scherm

Google heeft een teaser gedeeld voor een Fitbit-fitnesstracker zonder scherm. In de korte teaser-video zien we de fitnesstracker om de pols van NBA-ster Stephen Curry.

De bron Bloomberg schrijft dat het gaat om een eenvoudige fitnesstracker die in eerste instantie alleen basisfuncties ondersteunt. Met een betaald abonnement kan de tracker uitgebreide informatie en extra inzichten geven. Doordat de nieuwe fitnesstracker geen scherm heeft zijn de mogelijkheden veel beperkter dan de meeste andere fitnesstrackes. De laatste Fitbit zonder scherm, de Flex 2, verscheen in 2016 op de markt.

Het is nog onduidelijk wanneer de officiële introductie zal plaatsvinden en wat voor adviesprijs de fitnesstracker meekrijgt. We verwachten echter dat de tracker de goedkoopste tracker zal worden in het huidige Fitbit-assortiment.

via [AW]