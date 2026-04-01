OnePlus Stopt In India Met Verkoop In Fysieke Winkels

OnePlus lijkt te beginnen aan het afbouwen van zijn activiteiten op de smartphonemarkt. Zo heeft OnePlus laten weten dat de fabrikant in India stopt met de verkoop in fysieke winkels. Dit nieuws volgt op geruchten dat OnePlus wereldwijd stopt.

Tegenover 9to5Google heeft OnePlus aangegeven dat het gaat om een “strategische aanpassing“, waarbij de online verkoop centraal staat. Waarschijnlijk blijven alleen een paar eigen flagshipstores open, waaronder winkels in Haiderabad, Madras en Bengalore. Partnerwinkels stoppen met de verkoop van OnePlus-smartphones.

Daarnaast stapt de klantenservice van OnePlus over naar die van Oppo. Hierdoor kunnen OnePlus-gebruikers in India nog steeds ergens terecht voor reparaties.

OnePlus is zelf nog erg onduidelijk, maar volgens de geruchten verdwijnt OnePlus ook in Europa van de markt. De smartphones zouden daardoor alleen nog online verkrijgbaar zijn. Op dit moment kunnen wij echter nog niks met zekerheid zeggen.

