Een smartphone app ontwikkelen duur, lastig en tijdrovend? Niet met no-code!

Het ontwikkelen van een smartphone app is duur, lastig en tijdrovend. Ten minste, als je het op de traditionele manier doet. Ontwikkelaars moeten dan elk stukje code niet alleen handmatig, maar ook zeer nauwkeurig invoeren. Vandaag de dag hoeft het maken van een smartphone app helemaal niet meer duur, lastig en tijdrovend te zijn. Sterker nog; iedereen kan het. Iedereen kan binnen één of enkele dagen een goed werkende, geavanceerde applicatie maken voor de smartphone. Hoe? Door gebruik te maken van een no-code platform. In dit artikel vertellen wij je hoe een no-code platform werkt en wat je ermee kunt.

Wat is no-code?

No-code is een platform waarmee je een softwaretoepassing kunt ontwikkelen zonder dat je daarbij ingewikkelde code hoeft te schrijven. Een no-code platform biedt een reeks aan bouwblokken die je via een drag and drop systeem in je applicatie kunt slepen. Deze manier van werken stelt mensen die geen IT-achtergrond hebben in staat een smartphone app te ontwikkelen.

No-code vs. Low-code

Naast no-code bestaat er ook low-code. Bij low-code is er nog wel sprake van code, maar aanzienlijk minder dan wanneer je een app bouwt via de traditionele methode. Bij no-code komt er helemaal geen code meer aan te pas.

De voordelen van no-code

Vroeger konden we niet zonder een ervaren programmeur een smartphone app bouwen. Dat is nu niet meer zo. Low-code en no-code hebben het laatste jaar een enorme vlucht genomen. Dat betekent dat iedereen met goede ideeën deze nu zelf kan omzetten in een geavanceerde, werkende applicatie. Want zijn de werknemers die dagelijks tegen problemen aanlopen ook vaak niet degenen die de beste ideeën en oplossingen hebben voor het probleem? Omdat het ontwikkelen van een app niet meer is voorbehouden aan specialisten, kunnen nu meer mensen binnen een organisatie meedenken en meebouwen aan een applicatie waar een bedrijf op dat moment behoefte aan heeft.

Wanneer je gebruik maakt van een no-code platform zoals Betty Blocks, brengt dat een aantal grote voordelen met zich mee. Wij zetten de belangrijkste voordelen voor je op een rij:

Iedereen kan het: het maken van een softwaretoepassing is niet ingewikkeld met een no-code platform. Een app bouwen is daarmee niet meer alleen weggelegd voor IT-specialisten, maar een veel bredere groep werknemers kan door gebruik te maken van no-code een applicatie bouwen.

het maken van een softwaretoepassing is niet ingewikkeld met een no-code platform. Een app bouwen is daarmee niet meer alleen weggelegd voor IT-specialisten, maar een veel bredere groep werknemers kan door gebruik te maken van no-code een applicatie bouwen. De IT-afdeling wordt ontzorgd: omdat een bredere groep mensen een applicatie kan bouwen, wordt de IT-afdeling, die toch vaak al flink onderbezet is, ontzorgd.

omdat een bredere groep mensen een applicatie kan bouwen, wordt de IT-afdeling, die toch vaak al flink onderbezet is, ontzorgd. Sneller: het kost een programmeur weken tijd om een applicatie op een traditionele manier te bouwen. Code moet handmatig en nauwkeurig worden ingevoerd en dat kost tijd. En tijd is geld. Het ontwikkelen van een applicatie door middel van een no-code platform gaat tot 8x sneller. De applicatie kan dus niet alleen veel sneller in gebruik worden genomen, het ontzorgt ook nog eens de toch al onderbemande IT-afdeling.

het kost een programmeur weken tijd om een applicatie op een traditionele manier te bouwen. Code moet handmatig en nauwkeurig worden ingevoerd en dat kost tijd. En tijd is geld. Het ontwikkelen van een applicatie door middel van een no-code platform gaat tot 8x sneller. De applicatie kan dus niet alleen veel sneller in gebruik worden genomen, het ontzorgt ook nog eens de toch al onderbemande IT-afdeling. Lagere ontwikkelingskosten: Tijd is geld. Hoe langer een werknemer erover doet om een applicatie te bouwen, hoe duurder de applicatie wordt. Doordat een werknemer veel minder tijd nodig heeft voor het ontwikkelen van een softwaretoepassing, zijn de ontwikkelkosten ook een stuk lager. Door gebruik te maken van een no-code platform bespaar je flink wat kosten.

Waar is no-code wel en niet geschikt voor?

De mogelijkheden zijn eindeloos. No-code is inzetbaar voor alle bedrijfsprocessen; voorraadbeheer, klachtenmanagementsystemen, urenregistratie, reparatietickets, veiligheidsinspecties en nog vele andere toepassingen. Een no-code platform leent zich prima voor elke uitdaging in het bedrijfsleven.

Toch is no-code niet altijd de beste oplossing. Wanneer het bijvoorbeeld gaat om specifieke zaken als een applicatie voor foto- of videobewerking, wetenschappelijke berekeningen of complexe facturatiesystemen, is no-code niet de beste oplossing. Daarvoor zijn andere systemen meer geschikt.