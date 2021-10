Samsung Galaxy S21-serie Ontvangt Beveiligingsupdate Van November

De maand november moet nog beginnen en Google moet de nieuwe beveiligingspatch van november nog introduceren, maar Samsung rolt deze update nu al uit naar de Galaxy S21-serie. De nieuwe beveiligingsupdate dicht de laatste kwetsbaarheden in het besturingssysteem.

Nederlanders met een Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ of Galaxy S21 Ultra kunnen nu de nieuwste beveiligingsupdate downloaden. De update installeert de beveiligingspatch van november, maar omdat deze patch nog niet officieel is aangekondigd weten we nog niet welke kwetsbaarheden deze patch dicht.

Over een aantal dagen verwachten we meer details te krijgen van zowel Google als Samsung. Je kunt de update, die 222,97MB groot is, nu in ieder geval alvast downloaden.

