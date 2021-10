Motorola Werkt Aan Nieuwe Smartwatch Moto Watch 100

Motorola is van plan om een nieuwe smartwatch te introduceren. Informatie over de wearable met de naam Moto Watch 100 is nu opgedoken. De smartwatch verschijnt onder de Motorola-merknaam op de markt, maar de wearable wordt ontwikkeld door de licentiehouder CE Brands.

Net als bij de vorige modellen is licentiehouder CE Brands verantwoordelijk voor de productie van de Moto Watch 100. Het zou gaan om een smartwatch met een premium uiterlijk, maar zonder een premium prijskaartje. Het is nog onduidelijk of de Moto Watch 100 draait op Wear OS of op een eigen besturingssysteem. Volgens informatie die is opgedoken bij de keuringsinstantie FCC beschikt de Moto Watch 100 over een 355mAh accu en een waterbestendige behuizing.

Naast de Moto Watch 100 verschijnen er ook nog een aantal andere modellen op de markt. In het geruchtencircuit gaan de namen Moto Watch 200 en Moto Watch 100S rond. Specificaties van deze modellen hebben we nog niet, maar waarschijnlijk krijgt één van deze smartwatches een vierkant scherm. Overige informatie, zoals prijzen en releasedatums, is nog niet uitgelekt.

via [droidapp]