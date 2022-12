Tecno Phantom X2 Pro Is Smartphone Met Uitschuifbare Lens

De Chinese fabrikant Tecno heeft een nieuwe smartphone aangekondigd. De Phantom X2 Pro is een high-end smartphone die opvalt door de aanwezigheid van een uitschuifbare en zeer lichtsterke portretlens.

Tecno is een merk waar de meeste Nederlanders nog nooit van gehoord hebben, omdat de fabrikant niet actief is in ons land. De Chinese fabrikant maakt echter best interessante producten, zoals bijvoorbeeld de nieuwe Phantom X2 Pro. Dit is namelijk de eerste smartphone met een uitschuifbare 50 megapixel-portretlens.

Het voordeel hiervan is dat de 65 millimeter-zoomlens uitgeklapt met een diafragma van f/1.49 een stuk groter is dan andere smartphone-lenzen en daardoor meer licht kan opvangen. Hierdoor kun je mooiere foto’s maken in donkere omgevingen zonder dat daar kunstmatige intelligentie aan te pas moet komen.

De Phantom X2 Pro beschikt verder over een 6,8-inch 120Hz AMOLED-scherm, een MediaTek Dimensity 9000-processor, 12GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte, een 5160mAh accu met ondersteuning voor 45W snelladen en een 13MP groothoeklens. De Tecno Phantom X2 Pro is in Saudi-Arabië te koop voor omgerekend zo’n 885 euro.

