Xiaomi 13- en 13 Pro Officieel Aangekondigd

Nadat Xiaomi de lancering van zijn vlaggenschip-serie eerder om onbekende reden uitstelde heeft de fabrikant nu de Xiaomi 13-serie officieel aangekondigd. De Xiaomi 13 en de Xiaomi 13 Pro zijn de eerste smartphones die gebruikmaken van de krachtige Snapdragon 8 Gen 2-processor.

De Xiaomi 13-serie bestaat op dit moment uit twee toestellen, namelijk de reguliere Xiaomi 13 en de uitgebreidere Xiaomi 13 Pro. De Xiaomi 13 Pro beschikt over een 6,73-inch LTPO-oled-scherm met een resolutie van 3200×1440 pixels en een variabele verversingssnelheid van 1Hz tot 120Hz.

Intern beschikt de Xiaomi 13 Pro over een Snapdragon 8 Gen 2-processor. Dit is de nieuwste high-end chipset die Qualcomm vorige maand introduceerde. De Xiaomi 13 Pro is de eerste smartphone die is uitgerust met de chipset. Verder heeft de vlaggenschip-smartphone 8GB of 12GB werkgeheugen, 128GB, 256GB of 512GB opslagruimte, een 4800mAh accu die met 120W kan snelladen, een 32MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 50MP 1-inch hoofdlens, een 50MP ultragroothoeklens en een 50MP telelens met 3x optische zoom. De Xiaomi 13 Pro draait uit de doos op Android 13 met de MIUI 14-schil.

De reguliere Xiaomi 13 heeft een iets kleiner 6,36-inch OLED-scherm met een resolutie van 2400×1080 pixels en een 120Hz verversingssnelheid, dezelfde processor en selfie-camera, een 4500mAh accu met ondersteuning voor 67W snelladen en een driedubbele rear-camera met een 50MP Sony IMX800 hoofdlens, een 12MP ultragroothoeklens en een 10MP telelens met 3x optische zoom. Ook dit model heeft 8GB of 12GB werkgeheugen en 128GB, 256GB of 512GB opslagruimte.

Xiaomi heeft nog geen Europese adviesprijzen bekendgemaakt, maar in China kost de Xiaomi 13 (8GB + 128GB) omgerekend 3999 yuan (zo’n 545 euro). Voor de Xiaomi 13 Pro (8GB + 128GB) ben je 4999 yuan (680 euro) kwijt.