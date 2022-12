Motorola Introduceert Deze Week Smartphone Met Snapdragon 8 Gen 2-processor

Motorola zal op 15 december een nieuwe vlaggenschip-smartphone introduceren. De smartphone krijgt vermoedelijk de naam Motorola Edge 40 Pro en beschikt over de nieuwe high-end Snapdragon 8 Gen 2-processor van Qualcomm.

Via Chinese social media heeft Motorola bekend gemaakt dat het bedrijf op 15 december de X40 Pro zal introduceren. Dit is de Chinese naam voor de smartphone die in Europa waarschijnlijk de naam ‘Motorola Edge 40 Pro’ meekrijgt. De X40 Pro is vermoedelijk de eerste smartphone die gebruikmaakt van de Snapdragon 8 Gen 2-processor. Oorspronkelijk zou de Xiaomi 13 de eerste smartphone zijn met een Snapdragon 8 Gen 2-chipset, maar de lancering van deze smartphone is uitgesteld.

Volgens de geruchten krijgt de Motorola Edge 40 Pro een 6,67-inch OLED-scherm met een Full HD resolutie en een 144Hz verversingssnelheid, maximaal 18GB werkgeheugen, maximaal 512GB opslagruimte, een 5.000 mAh accu en een driedubbele rear-camera met twee 50MP lenzen en één 12MP lens. De smartphone draait op Android 13.

De Moto X40 Pro “Motorola Edge 40 Pro” zal eerst in China op de markt verschijnen. In Europa zal de lancering waarschijnlijk ergens begin volgend jaar plaatsvinden.

via [AW]