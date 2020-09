Lenovo Introduceert High-end Tablet ‘Tab P11 Pro’ En Gezinstablet ‘Tab M10 HD Gen 2’

Lenovo heeft een nieuwe high-end tablet aangekondigd onder de naam Tab P11 Pro. De tablet heeft een 11,5-inch scherm, een Snapdragon 730G-processor en vier camera’s. Daarnaast heeft de fabrikant ook een gezinstablet onder de naam Tab M10 HD Gen 2 gepresenteerd.

De Lenovo Tab P11 Pro beschikt over een 11,5-inch 2K OLED-display met een resolutie van 2560 x 1600 pixels en ondersteuning voor HDR10, vier JBL-speakers, een Snapdragon 730G-processor, 4GB of 6GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte, een 8.400 mAh accu die 15 uur mee moet gaan, een 13MP + 5MP camera aan de achterkant, een 5MP + 5MP camera aan de voorkant en een aluminium unibody die 7,7mm dik is.

De Lenovo Tab P11 Pro draait op Android 10 en is vanaf november verkrijgbaar voor een adviesprijs van 699 euro.

De Lenovo Tab M10 HD Gen 2 is de eerste tablet die is voorzien van de kindvriendelijke modus Google Kids Space. In Kids Space worden apps, boeken en video’s geselecteerd voor kinderen onder de 9 jaar. Ouders kunnen via Family Link de activiteiten van hun kind in de gaten houden.

De Tab M10 HD Gen 2 is een budget-tablet met een 10,1-inch IPS HD-scherm (1280 bij 800 pixels), twee speakers, een MediaTek P22T-processor, 2GB of 4GB werkgeheugen, 32GB of 64GB opslagruimte, een 5.000 mAh accu, een 8MP rear-camera en een 5MP selfie-camera. De tablet is vanaf september verkrijgbaar voor een vanafprijs van 159 euro.

