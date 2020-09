Samsung Galaxy M51 Met 7000 mAh Accu Aangekondigd

Samsung heeft deze week de Galaxy M51 aangekondigd in Duitsland. De M51 is een krachtige budget-smartphone met een 7000 MAh accu, een vierdubbele camera en een Snapdragon 730-processor.

Nadat de Galaxy M51 al vele malen in het geruchtencircuit opdook heeft Samsung de smartphone nu officieel aangekondigd in Duitsland. De Samsung Galaxy M51 heeft een 6,7-inch AMOLED-scherm met een resolutie van 2340 bij 1080 pixels en een ronde uitsparing voor de selfie-camera. Intern vinden we een Snapdragon 730-processor met 6GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte. Aan de zijkant zit een vingerafdrukscanner en onderop vinden we een 3.5mm koptelefoonaansluiting.

Het meest opvallende aan de Galaxy M51 is de 7000 mAh accu met ondersteuning voor 25 watt snelladen. Een accu van dit formaat verwacht je normaalgesproken alleen in tablets. Als laatste heeft Samsung de smartphone uitgerust met een vierdubbele rear-camera. Deze bestaat uit een 64MP hoofdlens, een 12MP groothoeklens, een 5MP dieptelens en een 5MP macrolens. De selfie-camera heeft een 32MP lens.

De Galaxy M51 krijgt in Duitsland een adviesprijs mee van 360 euro. De smartphone komt ook naar Nederland, maar we weten nog niet wanneer.

