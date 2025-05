Specificaties En Beelden Van OnePlus Pad 2 Pro Uitgelekt

Op het internet zijn beelden opgedoken van de OnePlus Pad 2 Pro, een nieuwe high-end tablet van de Chinese fabrikant. Ook weten we al het nodige over de specificaties van de tablet.

Volgens de geruchten is de OnePlus Pad 2 Pro een high-end tablet die OnePlus mogelijk al op 13 mei zal introduceren in thuisland China. In Europa moeten we nog wat langer wachten. Het gaat om een rebranded versie van de Oppo Pad 4 Pro en de tablet verschijnt op de markt in de kleuren “Deep Ocean Blue” en “Glacier Silver“.

De OnePlus Pad 2 Pro beschikt over een 13,2-inch LCD-scherm, een Snapdragon 8 Elite-processor, 8GB, 12GB of 16GB werkgeheugen, 256GB of 512GB opslagruimte, een 13MP hoofdcamera, een 8MP selfie-camera en een 12.140 mAh accu met ondersteuning voor 67W snelladen. Het is nog onduidelijk wat voor adviesprijs de tablet meekrijgt.

via [droidapp]