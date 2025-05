Volgende Samsung Galaxy Watch Krijgt Nieuw Design

Volgens de laatste geruchten krijgt de volgende Galaxy Watch een ander design dan zijn voorgangers. Samsung zou kiezen voor een meer vierkant ontwerp in plaats van rond.

De Samsung Galaxy Watch Ultra valt op door zijn meer vierkante ontwerp met ronde hoeken. Hierdoor is het Ultra-model makkelijk te onderscheiden van de reguliere Galaxy Watch en Watch Classic. Daar komt bij de Galaxy Watch 8-serie mogelijk verandering in. In de firmware van One UI 8 zijn namelijk aanwijzingen gevonden waaruit we kunnen opmaken dat de Galaxy Watch 8 en 8 Classic veel lijken op de Watch Ultra.

Op de onderstaande afbeeldingen zien we dat beide modellen aan de rechterzijde beschikken over fysieke knoppen die redelijk ver uitsteken. De reguliere Galaxy Watch 8 beschikt over twee knoppen, terwijl de Watch 8 Classic net als de Watch Ultra beschikt over drie knoppen. Samsung heeft eerder zelf ook al bekendgemaakt dat de smartwatches een nieuw design krijgen.

Niet alleen het design van de smartwatch, maar ook het uiterlijk van de interface krijgt een makeover. One UI 8 krijgt namelijk nieuwe tegels die wat pilvormiger zijn. De tegels nemen ongeveer de helft van het scherm in beslag, waardoor je meerdere bij elkaar kunt plaatsen.

