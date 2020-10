Specificaties Huawei Mate 40 Pro Gelekt

De specificaties van de Huawei Mate 40 Pro zijn gelekt via een doorgaans goedgeïnformeerde bron. De smartphone heeft onder andere een 6,76-inch 90Hz-scherm en een ronde camera-module met een 50MP hoofdlens.

Volgens de website WinFuture is de Huawei Mate 40 Pro 162,9 millimeter lang, 75,5 millimeter breed en 9,1 millimeter dik. De smartphone meet 212 gram. Het scherm is 6,76-inch groot en heeft een resolutie van 2772 bij 1344 pixels. We kunnen een hoge verversingssnelheid van 90Hz of 120Hz verwachten. Intern vinden we volgens de bron een HiSilicon Kirin 9000-processor met 5G-ondersteuning, 8GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte en een 4400 mAh accu met ondersteuning voor 65W snelladen. De rear-camera heeft een 50MP hoofdlens, een 20MP ultragroothoeklens en een 12MP zoomlens. In een ovalen uitsparing in het scherm zit een 13MP selfie-camera en een 3D-scherm.

De officiële introductie zal op 22 oktober plaatsvinden. Helaas zal de smartphone zonder Google-diensten op de markt verschijnen.

