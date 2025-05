“Beelden En Specificaties Van Redmi Pad 2 Uitgelekt”

Xiaomi zal binnenkort een nieuwe tablet onder de Redmi-merknaam introduceren. In het geruchtencircuit zijn nu zowel beelden als specificaties van de Redmi Pad 2 uitgelekt.

Xiaomi introduceerde twee jaar geleden de Redmi Pad, een voordelige 10-inch tablet met een lange accuduur. De fabrikant werkt inmiddels aan een opvolger waarvan nu specificaties, beelden en prijzen zijn uitgelekt. De informatie is gedeeld door de bron Ytechb.

Volgens de beelden vanYtechb krijgt de Redmi Pad 2 een vergelijkbaar design als zijn voorganger, maar dan met een ovalen camera-module met daarin een 8MP camera. Het scherm is met een formaat van 11-inch iets groter dan voorheen. Dit scherm heeft een resolutie van 2500 bij 1600 pixels en een 90Hz verversingssnelheid.

Intern vinden we een MediaTek Helio G100 Ultra-processor, 4GB of 8GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte, een 5MP selfie-camera en een 9000 mAh accu met ondersteuning voor 18W laden.

De uitvoering met 4GB RAM en 128GB ROM kost volgens de bron 229 euro. Voor 8GB RAM en 256GB ROM betaal je 279 euro. Of de tablet ook in Nederland op de markt verschijnt is nog onduidelijk.

