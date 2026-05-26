Oppo Oppo Pad 5, Watch S en Clip 2 In De Benelux Verkrijgbaar

Oppo heeft verschillende nieuwe producten op de markt gebracht. We maken kennis met de Oppo Pad 5, de Oppo Watch S en de Oppo Clip 2. Alle drie de producten zijn in de Benelux verkrijgbaar.

Oppo Pad 5

Oppo heeft in Nederland en België onder andere een nieuwe tablet uitgebracht, die voor 399 euro verkrijgbaar is. De Oppo Pad 5 beschikt over een 12,1-inch LCD-scherm met een vrij unieke 7:5 beeldverhouding, een resolutie van 2800 × 1980 Pixels en een 120Hz verversingssnelheid. Intern vinden we een MediaTek Dimensity 7300-Ultra processor, 8GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte, een 8MP selfie-camera, een 8MP rear-camera en een 10.000 mAh accu met ondersteuning voor 33W snelladen. Ook heeft de tablet vier speakers voor Dolby Vision.

De Oppo Pad 5 kost 399 euro en is alleen in het zwart verkrijgbaar.

Oppo Watch S

Oppo heeft ook een nieuwe smartwatch uitgebracht. De Oppo Watch S heeft een rond 1,46-inch AMOLED-scherm en is 8,9mm dun. De smartwatch heeft 4GB opslagruimte en een 330 mAh accu die tot maximaal 10 dagen meegaat op één acculading.

Uiteraard beschikt de Oppo Watch S over allerlei sensoren voor het meten van je sportactiviteiten en zaken als je hartslag, slaap en stressniveau. De smartwatch heeft ondersteuning voor zowel Android- als iOS-apparaten en je kunt met twee apparaten tegelijkertijd verbinding maken. De Oppo Watch S krijgt een adviesprijs mee van 199 euro.

Oppo Clip 2

Als laatste kun je nu de Oppo Clip 2 oordopjes kopen. Deze oordopjes plaats je niet in je oor, maar schuif je aan je oorschelp. Dit ontwerp moet comfortabeler zijn bij lang gebruik. Ook zorgt dit ontwerp ervoor dat je je omgeving blijft horen, wat bijvoorbeeld veiliger is in het verkeer.

De Oppo Clip 2 beschikt over AI-ruisonderdrukking en live vertaling en de oordopjes krijgen een waterdichtheid rating van IP55. De oordopjes gaan tot 9,5 uur mee op één acculading en in combinatie met de oplaadcase kun je tot 40 uur naar muziek luisteren. De Oppo Clip 2 krijgt een adviesprijs mee van 179 euro.

