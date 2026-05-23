Anker Introduceert Soundcore Liberty 5 Pro Max Met Schermcase

Anker heeft een nieuw setje draadloze oordopjes aangekondigd. Het gaat om de Soundcore Liberty 5 Pro en de Liberty 5 Pro Max. Beide oordopjes beschikken over een oplaadcase met touchscreen.

De Soundcore Liberty 5 Pro en Pro Max zijn allebei uitgerust met 9,2mm drivers en hebben ondersteuning voor Dolby Atmos. Anker heeft de oordopjes voorzien van de nieuwe Thus AI-chip, waarmee er meer lokale AI-verwerkingen plaatsvinden. AI zal onder andere worden gebruikt voor ruisonderdrukking en geluidsoptimalisatie.

Opvallend is dat de oordopjes een Guinness World Record hebben. Het zijn namelijk de helderste TWS-oordopjes voor telefoongesprekken. Elk oordopje is uitgerust met 4 microfoons voor beter geluid en de oplaadcase beschikt over een aanraakgevoelig scherm. Met dit scherm kun je bijvoorbeeld de ruisonderdrukking op vijf verschillende niveaus instellen.

De oordopjes van de Soundcore Liberty 5 Pro hebben een maximale accuduur van 12 uur, of 6,5 uur met ANC ingeschakeld. In combinatie met de oplaadcase kun je 50 uur (zonder ANC) of 28 uur (met ANC) naar muziek luisteren. De oordopjes hebben ondersteuning voor draadloos laden en krijgen een IP55-rating.

De Soundcore Liberty 5 Pro is verkrijgbaar in de kleuren Midnight, Titanium Blue, Titanium Pink en Cloud White voor een adviesprijs van 179,99 euro.

Anker heeft ook de Soundcore Liberty 5 Pro Max aangekondigd. De oplaadcase van de Max-uitvoering heeft een veel groter 1,78-inch AMOLED-scherm waarmee je meer kunt bedienen. Anker noemt het de eerste oordopjes met een smartscreen en een AI-stemrecorder. Door twee keer op de oplaadcase te tikken start je een audio-opname en AI kan er een transcript van maken. Je kunt tot 12 uur audio opslaan op het apparaat.

De Soundcore Liberty 5 Pro Max kost 249,99 euro en is verkrijgbaar in de kleuren Midnight en Champagne.

via [AW]