Omzet Xiaomi-smartphones Afgelopen Kwartaal Gedaald

De gemiddelde verkoopprijs van Xiaomi-smartphones is hoger dan ooit, maar de omzet uit de verkoop van smartphones daalde het afgelopen kwartaal wel. Dit heeft de Chinese fabrikant bekendgemaakt.

Xiaomi laat weten dat de omzet uit de verkoop van smartphones met 12,5 procent is gedaald ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. De totale omzet kwam uit op omgerekend 5,61 miljard euro. De fabrikant schrijft dat de lagere omzet voornamelijk kwam doordat het bedrijf minder smartphones verkocht.

De gemiddelde verkoopprijs van een Xiaomi-smartphone was 165,97 euro, wat hoger is dan ooit. De hogere verkoopprijs komt voornamelijk doordat Xiaomi meer premium smartphones verkocht buiten China.

De totale omzet van Xiaomi kwam uit op 12,56 miljard euro, wat 10,9 procent minder is dan een jaar eerder. De lagere omzet is niet alleen te danken aan de slechtere verkoop van smartphones, maar ook aan de lagere omzet uit IoT- en lifestyleproducten. Deze omzet daalde namelijk met 23,7 procent. De omzet uit de verkoop van elektrische auto’s steeg wel. Hiermee verdiende Xiaomi 2,41 miljard euro, wat 5,1 procent meer is dan het jaar ervoor.

De uiteindelijke nettowinst daalde behoorlijk, van 1,35 miljard naar 768,83 miljoen euro. Alhoewel dit niet altijd veel zegt, want bedrijven investeren soms enorme bedragen wat in de toekomst weer een positieve impact kan hebben.

