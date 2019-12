Xiaomi Mi A2 Ontvangt Beveiligingsupdate December 2019

Xiaomi heeft een nieuwe beveiligingsupdate uitgerold naar de Xiaomi Mi A2. De update installeert de beveiligingspatch van december 2019.

Goed nieuws voor de gebruikers van de Xiaomi Mi A2. De smartphone ontvangt op dit moment namelijk een nieuwe update die de beveiligingspatch van december 2019 installeert. Hierdoor is de smartphone weer beschermd tegen de laatste kwetsbaarheden in het Android-besturingssysteem. Naast een nieuwe beveiligingspatch bestaat de update, die 108MB groot is, ook uit bugfixes en stabiliteitsverbeteringen.

Xiaomi rolt de update nu uit naar de Xiaomi Mi A2 en gebruikers ontvangen een notificatie zodra de update voor hun toestel klaarstaat. Het kan even duren voordat iedereen de update kan downloaden, aangezien updates doorgaans in fasen worden uitgerold.

via [droidapp]