Meer Details Xiaomi Mi 10 Bekendgemaakt

Xiaomi heeft tijdens de Qualcomm Tech Summit laten weten dat de aankomende Xiaomi Mi 10 is uitgerust met de Snapdragon 865-processor, de nieuwste chipset van Qualcomm. Xiaomi heeft daarnaast nog wat meer details over de vlaggenschip-smartphone gedeeld.

Xiaomi heeft bekendgemaakt dat de Mi 10 is uitgerust met de nieuwste processor van Qualcomm. Daarnaast heeft de Chinese fabrikant tegenover Mysmartprice laten weten dat de Xiaomi Mi 10 in het eerste kwartaal van 2020 zal worden aangekondigd. Volgens de geruchten beschikt de smartphone onder andere over een 120 Hz-scherm. Een scherm met zo’n snelle verversingssnelheid kennen we onder andere van de Razer Phone.

Een hoop details over het design en de specificaties ontbreken nog. Sommige bronnen spreken over een 108MP camera terwijl andere bronnen spreken over een 64MP camera. We kunnen er wel van uit gaan dat de smartphone ondersteuning heeft voor het 5G-netwerk, aangezien Xiaomi van plan is om het komende jaar maar liefst 10 smartphones met 5G-ondersteuning op de markt te brengen. De adviesprijs komt vermoedelijk rond de 500 euro te liggen.

via [AW]