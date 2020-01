Motorola One Vision Ontvangt Android 10-update

Gebruikers van de Motorola One Vision kunnen binnenkort een nieuwe update verwachten. Deze update installeert Android 10 samen met de beveiligingspatch van januari 2020.

Motorola heeft een nieuwe update klaarstaan voor de Motorola One Vision. Braziliaanse gebruikers van de Android One-smartphone hebben de Android 10-update al ontvangen. De update brengt verschillende verbeteringen met zich mee, waaronder een systeembrede donkere modus, nieuwe gestures, een verbeterde energieverbruik en verbeteringen voor Digitaal Welzijn. In de beveiligingspatch van januari 2020 worden 41 kwetsbaarheden gedicht.

Je ontvangt een notificatie zodra de update voor jouw toestel klaarstaat. Je kunt ook handmatig op updates controleren via ‘Instellingen‘ -> ‘Systeem‘ -> ‘Systeemupdates‘. Updates worden in fasen uitgerold waardoor het even kan duren totdat iedereen de update heeft ontvangen.

via [AW]